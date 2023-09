PADOVA - Oltre 500 i partecipanti della quinta edizione della “Pigiama Run”, che si è tenuta oggi, venerdì 15 settembre a Prato della Valle, in contemporanea con altre 22 città italiane. La corsa di 6 km è stata organizzata dalla Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in collaborazione con il Comune e con altri partner tra cui il Gazzettino. Sono stati raccolti quasi 6mila euro: queste donazioni andranno a sostenere concretamente progetti in aiuto ai bambini in terapia oncologica e alle loro famiglie. La manifestazione mette tutti in pigiama con l’obiettivo di mostrare vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere. In prima fila le istituzioni e il presidente Lilt, Dino Tabacchi. (Video di Madeleine Palpella)

