Orlando alla Speedline assieme al presidio dei lavoratori

VENEZIA - Il ministro del Lavoro e Politiche sociali Andrea Orlando è stato in visita, oggi, al presidio dei lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia) azienda specializzata in componenti per auto e attualmente in difficoltà. Con lui Deborah Onisto, cui il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha affidato l'incarico di seguire la vicenda già dal dicembre scorso, e l'assessore comunale Natascia Rocchi, delegata dal sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni.