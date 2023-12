Cortina 2026, Tajani: «Le gare devono restare in Italia. Se in Veneto non si può, pronto il Piemonte» Video

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Antonio Tajani oggi, 2 dicembre, al Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto, al termine di una tavola rotonda sul tema dell'agricoltura e del Made in Italy, ha fatto anche il punto sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Queste le parole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: «Sarebbe una colossale sciocchezza e rappresenterebbe un danno alla nostra economia se, per non so quale motivo, una parte dei giochi olimpici previsti in Italia si dovessero svolgere in Austria o in Svizzera - ha detto - Qualora fosse impossibile svolgere alcune gare nei luoghi previsti, Milano o Cortina, bisogna mantenere comunque nel territorio italiano i giochi olimpici. Noi siamo l'Italia e dire non siamo in grado di organizzare i giochi olimpici dopo averli ottenuti mi sembra una forma di autolesionismo inaccettabile. Se non si possono fare a Cortina, si facciano in Piemonte ma comunque in Italia».

Video di Natascia Torres, Nuove Tecniche