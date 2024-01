BELLUNO - La forte fase di maltempo annunciata dalle previsioni meteo è arrivata e da questa mattina, 5 gennaio 2024, nevica in interrottamente sulla montagna veneta sopra i 1500 metri e anche a quote inferiori. Arpav annuncia per le prossime 24 ore una probabilità alta di diffuse precipitazioni di moderata intensità, localmente e a tratti forti su Prealpi e Dolomiti meridionali. Il limite neve risalirà temporaneamente a 1100-1400 metri sulle Dolomiti, ma rimarrà più basso nelle valli più chiuse in caso di fenomeni forti. Sulle Prealpi potrà piovere fino a 1300-1500 m per effetto scirocco. Alla sera di sabato il limite scenderà ovunque. Sono previsti apporti complessivi medi di 30-50 mm sulle Dolomiti e di 50-80 mm sulle Prealpi, senza dimenticare che lo scirocco potrà generare settori d'eccezione con apporti pari o superiori a 120-150 mm (Alpago - Recoarese). I centimetri di neve fresca saranno equivalenti ai mm di pioggia sopra i 1400-1500 m, sotto tali quote gli apporti saranno molto variabili per neve umida o per contributo pioggia.

Ultimo aggiornamento: 17:33

