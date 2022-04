Lupo attraversa la strada e controlla che non passino auto prima di attraversare

FORNI DI SOPRA - Ancora un avvistamento di lupi in Carnia, stavolta documentato da un curioso filmato che mostra il predatore mentre attraversa la strada assicurandosi che non passino auto. E' successo questa mattina, venerdì 8 aprile, a Forni di Sopra, nella frazione di Cella.

Un automobilista ha notato il predatore poco distante dalla chiesa, vicino al fiume, e lo ha ripreso con il telefonino mentre corre in un'area verde, attraversa la strada e si infila in un cortile per poi raggiungere il bosco. Il filmato, condiviso con i compaesani, nel giro di poche ore è diventato virale su WhatsApp.