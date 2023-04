QUINTO - Alle 19.15 circa odierne in via Padovana di Quinto di Treviso, per cause in corso di accertamento il conducente di una moto e quello di un furgone che marciavano in direzioni opposte sono entrati in collisione dopo una curva. Il motociclista, un 25enne trevigiano, ha terminato la corsa in un fossato adiacente la sede stradale e le sue condizioni sono definite molto gravi. Rilievi di legge a cura Carabinieri della Compagnia di Treviso.