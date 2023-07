Immobile, l'abbraccio con i tifosi ad Auronzo con lo spettro dell'Arabia (ma non sono arrivate offerte ufficiali)

Dopo la tensione e il battibecco di ieri con una tifosa, Immobile passa mezz’ora a firmare autografi per i bambini alla fine dell’allenamento mattutino. Sorride come se nulla fosse mai successo, regala la canotta della sua seduta. Resta ancora lo spettro dell’Arabia, ma non è ancora arrivata l’offerta ufficilale scritta

Ultimo aggiornamento: 15:46

