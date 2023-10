GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - Show e divertimento nell'esibizione di auto e moto in pista oggi, domenica 1 ottobre, al campo fiera di Godega.

Evoluzioni e carambole in programma dalle 14.00 in poi. In pista il motorshow e poi le acrobazie in volo dei bikers.

Operazione Sorriso si conclude oggi con un grande successo di pubblico che già da ieri sera ha riempito gli spazi dell'Antica Fiera con centinaia di persone e famiglie che hanno assistito alle evoluzioni rumorose ma in assoluta sicurezza dei piloti professionisti di auto e moto.

Oggi è stata la volta del "taxi driver". Chiunque lo volesse, per circa un'ora ha potuto provare l'emozione di sedersi accanto a un pilota. Le moto di Freestyle di Alvaro hanno emozionato grandi e piccini con stunt degni dei migliori campioni di questa specialità: «Obiettivo raggiunto - dichiara Mattia Vairoli - Abbiamo centrato l'obiettivo di raccogliere i fondi che ci aiuteranno a portare i ragazzi diversamente abili tra le nevi con il progetto snow abili. Un grazie alle forze dell'ordine a tutti i volontari all'amministrazione comunale e alla regione Veneto che ci hanno sostenuto. Arrivederci al prossimo anno».

(Video di Pio Dal Cin)