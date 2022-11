Ladro tenta il colpo a Castelfranco, Angela di 74 anni lo fa arrestare. Il racconto in video di quei paurosi momenti

CASTELFRANCO (TREVISO) - Angela Scapin di 74 anni trema ancora. Mercoledì sera ha sventato un ladro che stava cercando di entrare dalla finestra di casa sua dal retro. Sul suo volto tutta la paura di quei pochi istanti e nella sua mente il ricordo indelebile di quanto accaduto mercoledì sera quando si è trovata faccia a faccia con un 25enne di origini moldave ma residente nel vicentino che voleva entrare nella sua casa di via dei Pioppi e derubarla dei suoi beni più preziosi. Ora il giovane, già noto alle forze dell’ordine per altre tre condanne per furto e rapina, è in carcere ma la signora ha paura che possa tornare. «Sono terrorizzata, mi chiuderò in casa e non uscirò più», afferma scossa.