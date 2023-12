Fandaj Bujar, l'ultimo video su Tik Tok del presunto assassino di Vanessa Ballan: «Ti do il cuore, ma non pensare mai di fottermi»

Sono due in sequenza i video pubblicati su Tik Tok da Fandaj Bujar. In entrambi c'è una sua foto in primo piano e due audio. Nel primo una voce recita: «Gli occhi non si sbagliano mai, non mentono mai, gli occhi non commettono mai errori grammaticali, gli occhi hanno una dizione perfetta, ci dicono se sei una persona buona o cattiva, sono lo sguardo del cuore. Mio padre mi diceva: "Quando parli guarda sempre le persone in faccia e non abbassare mai lo sguardo perché se abbassi lo sguardo vuol dire che hai la coscienza zozza"».

Nell'altro video invece l'audio ha toni più solenni: «Sono fatto così, ti do subito cuore, trasparenza e sincerità, ma non pensare mai di fottermi perché se mi cadi dal cuore non ci risali più».

Ma nell'ultimo periodo sono diversi i video pubblicati insieme a degli audio con "un'aura di riflessione" e con chiari riferimenti a relazioni amorose complicate.