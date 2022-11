CORDENONS - Grave incendio nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 novembre, in via D'Aviano a Cordenons. Si è incendiata la canna fumaria di una villetta e le fiamme si sono propagate velocemente al tetto causando gravi danni. Non ci sono feriti o intossicati.

Sul posto stanno operando sei squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Pordenone, che hanno ricevuto rinforzi anche dai distaccamenti.