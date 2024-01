La nebbia non ferma il carnevale di Venezia

In migliaia in maschera per le calli della città lagunare

Milano, 27 gen. (askanews) - La fitta nebbia che ricopriva Venezia non ha impedito a migliaia di turisti di affollare la città per assistere al tradizionale carnevale in maschera. Numerosi personaggi si aggiravano in costume per Piazza San Marco, Rialto e per le calli veneziane. Tra i più apprezzati il veneziano più conosciuto nel mondo, l'esploratore Marco Polo.