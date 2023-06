L' "angelo della luce" festeggia 106 anni: «Ho fatto 5 anni di guerra, anche in Albania»

SAN PIETRO DI FELETTO - È pronto a festeggiare la bellezza di 106 anni, il 2 luglio, Angelo Peressini, conosciuto da tutti come "luzer" o "angelo della luce".

Nato a San Daniele del Friuli, si trasferisce a Treviso per motivi di lavoro, non prima di essere aver sposato Maria Moroso, l'amore della sua vita che gli stara' vicino per ben 74 anni, scomparsa nel 2016. Dal matrimonio nascono le figlie Adalisa e Rosella. Angelo inizia a lavorare per l'"Anonima Elettrica Trevigiana" che diventerà poi Enel. È il solo operaio specializzato in impiantistica e la compagnia gli offre un posto a Rua di Feletto, fornendogli anche una casa. Angelo accetta e inizia a installare impianti elettrici in ogni casa del circondario. «Lavoravo giorno e notte - racconta l'ultracentenario che ha una memoria di ferro- Ero l'unico nella zona a saper installare impianti in residenze private e aziende. Nelle aziende, come le latterie, lavoravo di notte in modo da non disturbare l'attività diurna. C'era tanta miseria allora e sono stato il primo a portare la corrente elettrica in tutta la zona. Hanno iniziato a chiamarmi tutti "el luzer" e più tardi l'"angelo della luce". Dopo molti anni di servizio sono andato in pensione, ho costruito la casa, vicino a quella che mi aveva dato l'Enel». Nel video Angelo racconta i suoi sette anni da militare e i cinque di guerra al fronte.

video di Pio Dal Cin