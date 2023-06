L'orsa con il suo cucciolo in giro per le strade di Roccaraso

Dopo Juan Carrito, la mascotte del Parco nazionale d'Abruzzo travolto e ucciso da un'auto, ecco spuntare a Roccaraso l'orsa Bambina con il suo cucciolo. E' stata avvistata nei giorni scorsi nei pressi della scuola elementare di Roccaraso, nella parte alta del paese abruzzese. E' stata inseguita da un'auto come spesso accadeva anche a Juan Carrito che di Roccaraso aveva fatto la sua casa. In questo caso però si tratta di una mamma orsa con cucciolo e la situazione potrebbe farci più difficile in caso di incontro ravvicinato con l'uomo.

Ultimo aggiornamento: 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA