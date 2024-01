Meteo, bordata artica in arrivo: attese nevicate

Domenica arriva la pioggia al Centro

Un'ulteriore discesa di aria artica dalla Russia verso Balcani, Carpazi e Turchia porterà a un ulteriore calo delle temperature in quota, soprattutto sul versante adriatico in Italia. Le prossime 48 ore vedranno il picco del freddo, con minime di -5°C in Pianura Padana e nei fondovalle del Centro. Si prevedono ancora gelate diffuse al Centro-Nord e venti tesi al Sud. Successivamente, da domenica, si verificheranno cambiamenti significativi: un ciclone mediterraneo sulle regioni meridionali e in Sardegna causerà piogge e nevicate sugli Appennini, mentre al Nord le temperature resteranno basse con possibili nebbie notturne.Il passaggio di una bordata artica russa sui Balcani porterà un ulteriore calo termico sul versante adriatico, soprattutto al mattino del sabato.sarà prevalentemente soleggiato, tranne nella Pianura Padana dove nebbie, nubi basse e gelate saranno presenti., correnti occidentali meno fredde porteranno piogge sul versante ligure-tirrenico, con temperature ancora fredde al Nord e sulle aree adriatiche. Nella nuova settimana, il clima si modificherà ulteriormente con un aumento termico generale e il ritorno di temperature sopra la media del periodo, con piogge previste sul versante tirrenico e localmente al Nord.