Lazio, il borgo da brivido da visitare a Halloween: dove si trova il paese delle streghe

A meno di un’ora da Roma, arroccato su una montagna di Tufo, si trova il borgo delle streghe. Si tratta di Calcata, in provincia di Viterbo, nel parco della valle del Treja. Un piccolo e stupendo borgo medievale considerato un luogo magico, in cui si racconta vivano hippy e streghe. Secondo una leggenda, infatti, l’abitato sorge su quella che un tempo era un’area falisca, dove venivano fatti riti magici e propiziatori. Per alcuni nelle notti di forte vento, è possibile sentire ancora oggi il canto delle streghe. Si dice anche che in alcune delle numerose grotte sottostanti il centro abitato, vengano compiuti tutt’ora riti esoterici ed iniziatici. Calcata è un paese dalla bellezza indiscutibile in cui il tempo sembra essersi fermato e che saprà conquistarvi. Una volta arrivati in piazza scoprirete botteghe, laboratori artigianali, cantine e tante persone che vi accoglieranno tra le mura del paese. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

