Kate Middleton, la mamma principessa aiuta così George per gli esami

La Principessa del Galles ha aiutato il Principe George per i suoi prossimi esami, come ha raccontato durante una visita a Cardiff martedì insieme al marito William. Kate ha detto che si sta impegnando nello studio della matematica insieme a George, il quale si lamenta di essere sottoposto spesso a compiti e test. Per questo motivo Kate Middleton non accompagnerà William a Singapore a novembre per la cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize Awards, in quanto George avrà gli esami nello stesso periodo. Kate desidera essere a casa a Windsor per dargli tutto il suo sostegno.