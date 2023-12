Albero di Natale "nello spazio" fotografato dalla Nasa: «È composto da giovani stelle»

Un ammasso stellare composto da giovani stelle a 2.500 anni luce dalla Terra che sembrano proprio "un albero di Natale" verde con tanto di luci intermittenti. È il suggestivo video realizzato dalla Nasa con le immagini raccolte dai suoi potenti telescopi, in particolare quello a raggi X del Chandra X-ray Observatory.

L’ammasso in questione è l'NGC 2264,conosciuta anche come “Christmas Tree Cluster”, un gruppo di giovani stelle - di età compresa tra circa uno e cinque milioni di anni - nella Via Lattea.

Questa nuova immagine composita esalta la somiglianza con un albero di Natale attraverso scelte di colore e rotazione. Le luci blu e bianche (che lampeggiano nel video ) sono giovani stelle che emettono raggi X rilevati dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA .

Il colore verde è dato dal gas della nebulosa, captato con il telescopio WIYN da 0,9 metri della National Science Foundation sul Kitt Peak. Infine i dati infrarossi della Two Micron All Sky Survey mostrano le stelle in primo piano e sullo sfondo in bianco.

L'immagine è stata ruotata in senso orario di circa 160 gradi rispetto allo standard astronomico del Nord rivolto verso l'alto: così la nebulosa assume proprio l'aspetto di un albero di Natale, con la punta rivolta verso l'alto.