Aerei, le paure degli italiani: dallo smarrimento bagagli al fastidio per i rumori in volo

Prendere un volo aereo, magari per raggiungere una destinazione di vacanza, può essere un’esperienza indimenticabile. Ma può anche rivelarsi un enorme incubo. Secondo l’indagine di Jetcost, infatti, sono otto su dieci gli italiani che dichiarano di avere almeno una paura legata ai voli in aeromobile. Timori che iniziano ben prima dell’imbarco, praticamente non appena si accede all’aeroporto. Ma che cosa impaurisce o infastidisce di più? Sette italiani su dieci amano l’esperienza del volo e solo due su dieci soffrono di aerofobia. Perdere il volo, smarrire il bagaglio, non trovare il passaporto o suonare ai controlli di sicurezza sono le paure più comuni in aeroporto. Per quanto riguarda, poi, il volo, il 21% ha confessato di avere paura di volare: a rendere irritante, fastidioso o spaventoso un volo sono soprattutto rumori, mancanza di spazio per le gambe e turbolenze. Foto da Ufficio Stampa Jetcost / Music: Korben

Ultimo aggiornamento: 19:36

