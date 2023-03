Palazzina Ater a fuoco, gli operai eroi salvano le famiglie: «Grazie alla nostra azienda che ci ha fatto fare il corso antincendio»

PORDENONE - «Abbiamo spento i contatori e fatto evacuare le persone» racconta uno degli operai incaricati di svolgere alcuni lavori sulla palazzina Ater in largo Cervignano a Pordenone e che oggi, dopo aver visto una nuvola di fumo nero uscire dai garage, ha dato l'allarme e messo in salvo una decina di famiglie. «Ringrazio l'azienda dove lavoro che mi ha fatto fare il corso antincendio, mettendomi così in grado di poter aiutare la gente. Era pauroso, c'erano scintille di corrente e tanto fumo, ma ce la siamo cavata bene. Un mio collega ha portato giù un'aziana sorda, che non si era accorta di nulla». Bruciati quadri elettrici, tubi, porte delle cantine, biciclette e parecchio materiale che era stato stipato nello scantinato. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Pordenone. I tecnici dell’Enel sono al lavoro per ripristinare l’energia elettrica, ma sono almeno quattro le famiglie che stasera non potranno rientrare nella propria abitazione e per le quali il Comune sta cercando una soluzione.

