Pontelongo. Sgominata banda dedita ai furti in casa: maxi operazione dei carabinieri

La banda di ladri albanesi è finita nella rete tesa dai carabinieri. Nel loro covo, un appartamento a Pontelongo di proprietà di un connazionale, gli inquirenti hanno trovato e sequestrato un vero e proprio tesoro: oltre duecento pezzi tra orologi, gioielli e monili in oro per un ammontare complessivo di decine di migliaia di euro. In quattro sono finiti nel registro indagati accusati dal pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, di otto furti in altrettante abitazioni. Nella giornata di oggi gli stranieri, tutti incensurati, saranno davanti al Gip Maria Luisa Materia per l’interrogatorio di garanzia e la convalida dell’arresto.