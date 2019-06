Violenza contro le donne: firmato protocollo per favorire la prevenzione e sostenere le vittime

di Roberto Lazzarato

BASSANO. Firmato nella città del Grappa untra istituzioni pubbliche e associazionismo per favorire la. Un protocollo regionale presentato oggi nell’ospedale San Bassiano dall’assessora, dal commissario dell’azienda sanitaria Pedemontana, dal direttore del distretto 1 di Bassano, dal viceprefetto di Vicenzae dal neosindaco di Bassano del Grappa,«Il Veneto ha una buona legge per prevenire la violenza di genere e un’ottima rete di strutture e di servizi pubblici e privati per proteggere le donne – ha premesso l’assessora Lanzarin, - con: un centro antiviolenza ogni 120 mila donne e un punto di primo ascolto ogni 63 mila donne.» Ora il passo successivo, coinvolgendo comuni, distretti e aziende sanitarie, «èed estendere le buone prassi a tutto il territorio regionale. Il protocollo comune nel distretto bassanese dell’Ulss Pedemontana è finalizzato a valorizzare quanto si sta già facendo, specificare compiti e funzioni dei diversi soggetti coinvolti e aiutare la condivisione di informazioni e azioni, tra pubblico e privato..»Il protocollo territoriale, di validità triennale, vincola alla collaborazione reciproca Ulss, Pronto soccorso, consultori familiari, medici, gestori dei centri antiviolenza, Prefettura, Procura, forze dell’ordine, avvocati, comune di Bassano e Provincia di Vicenza, ufficio scolastico territoriale. «Il Bassanese e l’area della Pedemontana – ha concluso l’assessora – hanno una consolidata esperienza di servizi e iniziative, daagli operatori appositamente formati del Pronto Soccorso, a favore di donne e minori vittime di violenza. La responsabilizzazione di tutti i soggetti aderenti aiuta ad avere, modalità comuni di accoglienza e sostegno e di valutazione dei casi, accordi per la copertura dei costi dell’accoglienza e dei percorsi protetti.»