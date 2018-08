Ordigno berico trovato a Parco Querini: lavori sospesi e area interdetta

di Luca Pozza

VICENZA - Un, di circae, è stato rinvenuto oggi pomeriggio a Parco Querini a Vicenza, durante le operazioni di bonifica propedeutiche ai lavori di restauro delle ex serre Cunico. La scoperta è stata fatta, attraverso i metal detector, dagli operai dell'azienda che stanno compiendo i lavori nell'area verde, che hanno subito avvisato le forze dell'ordine. Del ritrovamento è stato subito informato ilche ha annunciato la sospensione di tutti i lavori fino alla completa bonifica della zona. Il sospetto degli amministratori è che ci siano altre bombe sepolte in quanto l'area di Parco Querini, situata a fianco dell'ospedale San Bortolo, è stata pesantemente bombardata durante il conflitto bellico.Dopo il rinvenimento sul posto sono intervenute pattuglie della, mentre nei prossimi giorni sul posto arriveranno gli artificieri per disinnescare la bomba. Tutta l'area è stata recintata e interdetta al pubblico. «Si diffida chiunque ad entrare nel cantiere – ha dichiarato l'– e a rispettare le relative recinzioni, in modo da consentire il proseguimento in sicurezza dei lavori. L'area rimarrà interdetta fino al termine delle operazioni di verifica».