Primi fiocchi di neve, ma sono luminarie. Un abete sfratterà l'albero di Natale finto

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Primi fiocchi di neve in città. Ma sono leVia lche hanno addobbato il Natale dell'anno scorso. In alcune zone delstanno per arrivare luci che riproducono appunto i fiocchi. Anzi, sono già arrivate. Le prime sono state installate ine nelle prossime settimane toccherà ad altre vie del salotto cittadino.Le novità non sono finite., coperta dalla, dirà addio all'Quelloche svettava accanto alla Loggia del Capitaniato. Al suo posto, unche, a conclusione delle festività, verrà trapiantatoAll'insegna della tradizione, invece, idi corso Fogazzaro, piazza san Lorenzo - dove arriverà anche ildedicato all'artigianato - contra' Cesare Battisti e corso Palladio, previsti. In piazza Biade, all'ombra della basilica palladiana, tornerà infine