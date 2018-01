Malore fatale in Panda: finisce tra i passanti in pieno centro

di Luca Pozza

VICENZA -nella serata di oggi nel, a ridosso delle vecchie mura cittadine. Un, P.B., residente a Sandrigo, è morto dopo essere uscito di strada a bordo della sua Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione da parte della, giunta sul posto con due pattuglie, l'anziano attorno alle 18.40 stava percorrendoproveniente dalla stazione ferroviariaquando all'altezza della rotatoria davanti al Teatro comunale, è sbandato, forse a causa di uninvadendo il marciapiede e anche un tratto di pista ciclabile.Nel sinistro mortale si è sfiorato un, vista che a quell'ora sono numerosi i passanti e i ciclisti che transitano in zona per dirigersi o per uscire dal centro storico. L'allarme è stato immediato ma nonostante il prodigarsi da parte dei sanitari del Suem 118 del vicino ospedale San Bortolo per l'82enne non c'è stato. Sul posto i tentativi di rianimare l'anziano sono durati per almeno mezzora, ma alla fine i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.