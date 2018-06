Pistole e un kalashnikov nell'arsenale trovato in un box di insospettabili

di Luca Pozza

VICENZA - Un(tra cui una Magnum 44),anche di calibro 762. E ancora due, 5 fumogeni da navigazione d'alto mare e centraline elettroniche per auto, il tutto sistemato all'interno e a fianco di un furgone Peugeot, risultato rubato nel Bresciano. E' questo l'arsenale rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Vicenza in un garage della zona ovest della città, non distante dalla Dogana, appartenente ad una palazzina con decine di appartamenti.Gli uomini dell'Arma, che sulla vicenda mantengono il più stretto riserbo per quanto riguarda il luogo esatto del rinvenimento ed eventuali responsabili (al momento non ci sono indagati visto che il proprietario del box sembra estraneo ai fatti), hanno fatto irruzione nella mattinata di ieri, dopo la segnalazione di alcuni condomini che aveva raccontanto di aver visto uno strano "via vai" di persone a tutte le ore.Tutto il materiale sarà ora inviato ai Ris di Parma per capire soprattutto se le armi possano essere state già utilizzate in qualche. L'ipotesi più verosimile è che il garage potesse servire da base logistica per una banda specializzata in assalti e rapine, non solo in ambito Vicentino ma anche fuori provincia e fuori regione.