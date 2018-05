Simbolo negato da Roma: 5 Stelle esclusi, corsa contro il tempo

di Luca Pozza

VICENZA - Clamoroso colpo di scena in vista delle elezioni amministrative a Vicenza, in programma come nel resto d'Italia domenica 10 giugno. A poche ore dalla scadenza per la presentazione ufficiale delle liste (che dovrà avvenire entro le 12 di domani, sabato), la corsa a Palazzo Trissino rischia di perdere uno dei protagonisti. Al Movimento 5 Stelle cittadino, che aveva candidato come sindaco Francesco Di Bartolo, mancherebbe infatti la certificazione per l'utilizzo del simbolo che di norma deve arrivare dal direttivo nazionale.Una conferma in tal senso arriva anche dal sito del Movimento, dove nell'elenco delle liste 5 Stelle alle elezioni del 2018, in Veneto non compare Vicenza. Gli esponenti locali stanno facendo una corsa contro in tempo: in queste ore febbrili i contatti con la capitale.