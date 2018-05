Scavalca ed entra nel parcogiochi dei bimbi: 37enne trovato con l'eroina

di Luca Pozza

VICENZA - Nella mattinata di oggi, attorno alle 9, tramite la, è stato notato un uomo scavalcare la recinzione del parcogiochi dei bambini di viale dell'Ippodromo, in quel momento non aperto al pubblico, che si trova all'interno di Campo Marzo a Vicenza. Le pattuglie antidegrado della Polizia locale, prontamente giunte sul posto, hanno individuavano la persona, che è stata fermata e identificata: si tratta di N.T., 37 anni, domiciliato a Santorso.Sottoposto aè stato possibile rinvenire all'interno di un portasigarette, che aveva con sè, tre involucri risultati contenere cocaina ed un altro contenente eroina per un peso complessivo di circa 1 grammo.Accompagnato all'interno del Comando per gli ulteriori accertamenti e per la contestazione della violazione che prevede la sua segnalazione alla Prefettura qualesi è proceduto alla sospensione della patente di guida e dei documenti validi ai fini dell'espatrio (da 2 mesi ad 1 anno) nonché il suo inserimento in un programma rieducativo.