Controlli serrati dei vigili a Campo Marzo: straniero denunciato, rinvenuta droga

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un, sei sanzionati per vari reati erappresentano il bilancio di uneffettuato nella tarda serata di ieri dalla, che si conferma in città l'area principale di, nonostante i controlli quotidiani da parte di tutte le forze dell'ordine.Ad entrare in azione, attorno alle 22, la pattuglia antidegrado in servizio in centro, che sul lato di viale dell'Ippodromo ha notato un gruppo di stranieri che si trattenevano all’ingresso del parcheggio interrato di via Verdi. Alla vista degli agenti alcuni di loro si sono allontanati mentre uno, risultato essere unè stato bloccato, mentre cercava di nascondere nella manica del giubbotto un involucro contenente, che lo stesso ha dichiarato di essere per uso personale.Accompagnato al comando di contra' Soccorso Soccorsetto per l'identificazione, il nigeriano è stato sottoposto ad ulteriori controlli: durante la perquisizione è stato rinvenuto, occultato negli slip, un involucro contenente 18 dosi di eroina pronte per la vendita. Il p.m. berico ha disposto la denuncia in stato di libertà e il sequestro della sostanza, del denaro e dei telefoni cellulari.