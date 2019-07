Nuovi blitz antidroga a Campo Marzo: trovata marijuana, fermato acquirente

di Luca Pozza

VICENZA -, che si conferma come uno dei luoghi al centro dello spaccio a Vicenza. Ieri pomeriggio (domenica) una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia è intervenuta in ausilio ai militari dell’Esercito in servizio nel lato Ippodromo dell'area verde, dopo il rinvenimento di sostanza stupefacente, del peso poco superiore a 11 grammi, che poi ha reagito positivamente al narcotest,. La sostanza era contenuta in un involucro in cellophane di colore nero, delle dimensioni di una pallina da golf, nascosta nei pressi un albero.Nello scorso week-end, durante un consueto controllo a Campo Marzo, laha assistito all'acquisto di 2,75 grammi di marijuana. L'episodio è avvenuto nel retro dell'ex edificio Aim in viale Milano. All'arrivo degli agenti il venditore è fuggito mentre l'acquirente, in bicicletta, è stato fermato e accompagnato al Comando. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre l'uomo, un 43enne senza fissa dimora di nazionalità serba, è stato segnalato alla Prefettura berica.