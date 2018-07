Vanno ad arrestarlo in azienda, lui si nasconde sotto la scrivania

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Cinque, di cui si erano perse le tracce da tempo, sono stati rintracciati e arrestati nelle ultime settimane dalla, che ha così completato al meglio un lavoro di intelligence e indagini durato mesi.Tra loro c'è anche, per il quale sono scattate le manette con un'ordinanza di carcerazione cautelare. Lazic, che era ricercato da 3 anni anche per altri reati, è considerato responsabile di una rapina pluriaggravata, avvenuta a Vicenza, in via Rovito (zona stadio) il 22 ottobre scorso ed effettuata con due complici già catturati: la vittima era stata un'anziana, rimasta ferita durante l'assalto dei criminali, in particolare di Lazic, che con violenza l'aveva colpita e spinta contro la cancellata di casa. L'uomo è stato rintracciato in un campo nomadi di Centocelle a Roma, dove viveva all'interno di un container.Curioso invece l'arresto di, che probabilmente si aspettava l'arrivo della Polizia. Gli agenti lo hanno prelevato a Campiglia dei Berici, dove abita e dove si trova l'azienda agricola di sua proprietà: nel luogo di lavoro gli agenti non lo hanno trovato subito, ma la porta del suo ufficio era aperta e il computer acceso. Di lui nessuna traccia visto che si era nascosto sotto a una scrivania, ma è stato visto e per lui sono scattate le manette. In carcere dovrà scontare 5 anni e sei mesi, per un accumulo di pene. Tra i suoi precedenti il possesso di un fucile con la matricola abrasa, maltrattamenti alla compagna e spaccio di droga.Gli altri tre arrestati sonosenza fissa dimora, scovato dalla Squadra mobile in un appartamento di un amico a Quinto Vicentino, che dovrà scontare 2 anni e 7 mesi di carcere per una serie di furti;, ospite di alcuni connazionali in un appartamento in viale della Pace a Vicenza, che dovrà scontare 3 anni di detenzione per reati di droga: infineche aveva fatto perdere le sue tracce nel 2013, quando era evaso dai domiciliari. Pluripregiudicato per i reati di spaccio, furto e lesioni, dovrà scontare 7 mesi di carcere.