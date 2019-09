Cantieri sull'autostrada: disagi e code lunghe fino a dieci chilometri

di Luca Pozza

VICENZA - Forti disagi oggi, sabato 28 settembre, nonostante il giorno pre-festivo, per la. Come segnalato anche sulin tarda mattinata si sono registrati incolonnamenti tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello, in direzione Milano, a causa di cantieri fissi e mobili, installati per lavori di ripristino del manto stradale e altri interventi. Disagi anche nel Veronese, tra San Bonifacio e Soave, sempre in direzione Milano.Alle 11.30 erano segnalate code per 10 chilometri, poi scesi a 8 km attorno alle 12: pesanti i disagi e le ripercussioni anche sulla, in particolare lungo la statale 11 verso Verona, a causa di molti automobilisti che, avvisati dai dispay degli incolonnamenti, sono usciti dall'autostrada