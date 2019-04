A 35 anni tenta di gettarsi dalla finestra: gli agenti fanno un balzo e la bloccano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO - Nella notte di Pasqua gli agenti della polizia locale, da angeli custodi, hanno tratto in salvo in extremis una, intenzionata ain centro città. L’allarme al comando della polizia Valle Agno è scattato poco prima delle 23 di sabato: un cittadino ha lanciato l'allarme, la donna, sua vicina di casa, era seduta sul davanzale di una finestra, a circa 8 metri dal suolo.Una pattuglia si è precipitata nell’appartamento, dove gli agenti hanno trovato il fratello di qualche anno più giovane che, disperato, ha confermato l’intenzione della sorella di gettarsi. È iniziato un dialogo a distanza tra la donna e gli agenti che hanno cercato di calmarla e farla scendere dalla finestra. Sono stati minuti concitati: la 35enne si è ulteriormente agitata e così. Poco dopo è stata soccorsa dai sanitari del Suem e ricoverata al San Lorenzo per le cure del caso.