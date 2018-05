Rogo distrugge il bar trattoria Coletto di Velo: potrebbe essere doloso

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Sono ingenti i danni dell’incendio che ieri pomeriggio è divampato alal Tretto, sulla strada che conduce alla vetta del monte Summano. Non è escluso al momento il. Il locale aperto nei fine settimana è gestito dalla famiglia di imprenditori Giuriato di Zanè che opera nel settore dell’edilizia. Scoppiato in un giorno di chiusura il rogo ha completamente distrutto la parte sinistra dell’edificio, utilizzata come. Non ci sono feriti. L’allarme al 115 è stato lanciato da residente di una vicina contrada. Intervenuti con due mezzi i vigili del fuoco di Schio hanno spento il rogo alle 19.30 circa. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di via Maraschin che attendono ladei pompieri per avviare eventuali indagini se il rogo dovesse risultare doloso.