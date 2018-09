Furioso incendio distrugge appartamento: panico nel vicinato

di Vittorino Bernardi

BREGANZE - Paura ieri sera per i residenti di una palazzina in via Pirandello: un appartamento è stato divorato da unscoppiato poco prima delle 17.30. In quel momento l’anziana proprietaria era fuori casa da qualche ora. A telefonare al 115 è stata una vicina che ha notato unauscire dall’appartamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco con, tra cui l’autoscala, e nove operatori da Bassano e Vicenza che inhanno spento il rogo ed evitato l’delle fiamme agli attigui appartamenti. Completamente danneggiata l’abitazione, inagibile. L’anziana proprietaria hada parenti. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.