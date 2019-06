Inseguimento da brividi sulla Marosticana dietro la Golf dell'ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUEVILLE -’altra notte per una decina di chilometri da parte di una volante del 113 su un’auto guidata da un. Una pattuglia in servizio notturno a Vicenza ha intercettato all’inizio della strada Marosticana una Volkswagen Golf che procedeva a zig-zag in direzione di Marostica. Rapido è stato l’intervento degli agenti che con sirena e lampeggiante in azione hanno cercato più volte di bloccare l’auto, pericolosa per la circolazione. Arrivato a Povolaro il conducente si sarà reso conto di essere inseguito dal 113 e ha accostato nei pressi di un supermercato. Gli agenti hanno trovato l'uomo al volante incapace quasi di parlare, da quanto ubriaco. È stato identificato in A.E.U. 46enne dominicano. Il caraibico ha peggiorato la sua posizione perché per cinque volte ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest: nei suoi confronti è scattata una denuncia per rifiuto di sottoporsi al test alcolico con ritiro della patente e sequestro della Golf.