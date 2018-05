«Sono tua nipote, aiutami»: le porta via 40mila euro di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un’anziana di 74 anni residente nel quartiere di San Felice è stata depredata di, quelli che aveva in casa. È stato un colpo da professionisti della truffa. Giovedì pomeriggio la vittima ha ricevuto una telefonata da parte di una giovane donna che si è spacciata per unain difficoltà con la propria banca. La sedicente nipote ha spiegato all’anziana di avere chiesto alla banca un prestito di 25 mila euro e che per ottenerlo deve versare in deposito dei gioielli. Nella telefonata, probabilmente cordiale, la 74enne si èa consegnare alla “nipote” i propri gioielli per il richiesto deposito. Prima di chiudere la telefonata la “nipote”, ringraziando, ha avvertito l’anziana che a minuti sarebbe passata per casa una sua amica a ritirare i gioielli e che per farsi riconoscere avrebbe usato la. Così è stato, per la consegna di gioielli (collane, bracciali, orecchini e anelli in oro) per un valore di circa 40 mila euro, compreso un rolex. Nella stessa serata per capire il buon esito del deposito dei gioielli l’anziana ha telefonato alla nipote,a, che è caduta dalla nuvole. Preso atto di essere stata raggirata l’anziana venerdì mattina si è recata in questura a denunciare la truffa.