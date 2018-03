Tre sindaci uniscono le forze per combattere la ludopatia

di Vittorino Bernardi

ALTO VICENTINO - Le amministrazioni comunali di Santorso, San Vito di Leguzzano e Valli del Pasubio hanno fatto “cartello” per cercare di contrastare il fenomeno della ludopatia, la, che è in crescita sul territorio: il servizio “dipendenza da gioco” presso l’ex Ulss Alto Vicentino nel 2010 aveva in cura 28 persone che sono salite a 92 nel 2017. I numeri del fenomeno sono eloquenti: aogni cittadino ha giocato 508 euro all’anno (2,41% del reddito annuo pro-capite); a216 euro (1,05%) e a187 euro (1,05%). Sono coinvolte persone di ambo i sessi: ragazzi, adulti e anziani. Per i sindaci(Santorso),(San Vito) ela prevenzione passa attraverso l’informazione e così con l’Unione Montana Pasubio Alto Vicentino hanno promosso la rassegna, su tre serate. La prima è in programmaal teatro del Centro giovanile alle 20.30. I conduttori Diego Rizzuto e Paolo Canova, fisico e matematico della società TAXI 1729, smonteranno le più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e offriranno al pubblico il senso delle reali probabilità di vincere al Win for life o al Gratta e vinci. Ila Valli del Pasubio in sala consiliare alle 20.30 sarà trattato il tema “Gioco d’azzardo patologico: problema dell’individuo, della famiglia e non solo...”, con Lorena Bergozza, psicologa e psicoterapeuta del Dipartimento delle Dipendenze Thiene Ulss 7, e Sonny Raumer, psicologo e psicoterapeuta, che approfondiranno i temi legati agli aspetti patologici della ludopatia.nella sala civica della biblioteca di San Vito di Leguzzano alle 20.30 incontro pubblico sul tema “L’azzardo non è un gioco: fra economia, società e induzione al gioco”, con Manuela Lanzarin, assessore regionale ai servizi; Alessandra Corò, Direttore Distretto 2 Ulss7 e Matteo Iori, membro dell’Osservatorio sui rischi del gioco d’azzardo del Ministero della Salute e Presidente del CoNaGGA (Coord. Naz. Gruppi per Giocatori d’Azzardo). I relatori descriveranno lae in Italia e si confronteranno su come il gioco d’azzardo sia influenzato da aspetti economici, politici e sociali.