Sulla Valsugana vacanzieri in coda per una decina di chilometri

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Ore 10: unsulla statale 47 della Valsugana in direzione Bassano-Trento ma, a tratti, traffico frenetico anche in senso opposto, con notevoli, nonostante la presenza costante all’incrocio della polizia locale, per rendere più scorrevole la circolazione. Esodo dain partenza per le ferie e asfalto bollente anche per i gitanti domenicali, grazie alle belle giornate regalate dal week-end che hanno favorito gli appassionati delle due ruote motorizzate di ogni forma e cilindrata, impegnati a zigzagare pericolosamente nella tortuosa Valsugana tra le auto in coda. Numerose anche auto e moto sulla sponda destra del Brenta, lungo la, unica alternativa alla trafficata e inadeguata statale, e sullache s’inerpica verso Foza e l’Altopiano di Asiago. Sin dalle prime ore del mattino undi sportivi e cicloturisti sulla, da e per il Trentino. Rallentamenti con code, in alcune ore della giornata, lungo lain prossimità dei ponti di collegamento con la SS. 47, a Campolongo e Valstagna e nelle strozzature di Oliero e Sarson. Sulla, al di là della regolamentazione del traffico in concomitanza con la cerimonia di, nel centenario della Grande Guerra e nel ricordo dell’inaugurazione nel 1901 del Sacello, numerosi escursionisti e vacanzieri hanno raggiunto le rinomate località sul Massiccio, o partecipato allaa Malga Campocroce.