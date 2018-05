Smantellata una piazza dello spaccio: sette i denunciati tutti Under 23

di Vittorino Bernardi

THIENE - Con un’indagine di un paio di settimane la polizia locale Nordest Vicentino ha smantellato un: sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza, per spaccio e detenzione (in concorso) di sostanza stupefacente,(sei ragazzi stranieri e una ragazza italiana) in età, residenti nel Thienese.Grazie a un veloce monitoraggio del sistema di videosorveglianza urbana installata in zona gli agenti del comandantehanno individuato e denunciato i referenti di una nascente "piazza dello spaccio" in città che nascondevano la droga da spacciare a poche decine di metri dalla sede del Consorzio di polizia Nordest Vicentino: nelle grondaie della chiesa sconsacrata dell'e sugli alberi circostanti: luogo ideale agli spacciatori per tenere sotto controllo i movimenti degli agenti. Con i filmati della videosorveglianza la polizia locale martedì 29 maggio ha registrato degli scambi tra spacciatori e clienti ed è entrata in azione quasi in diretta con tre pattuglie e il cane poliziotto Rocky. Sono stati sequestrati in tre scambi 31 grammi di marijuana, varie palline di marijuana, un bilancino elettronico e 100 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio. Tutti gli agglomerati di marijuana sequestrati eranoper aumentarne il peso: non solo spacciatori i denunciati, ma anche "".