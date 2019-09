​Smog, la Provincia di Vicenza avvia un piano di riduzione delle polveri sottili

VICENZA - Un progetto di riduzione delle polveri sottili viene promosso, per la prima volta in Italia, dalla Provincia di Vicenza. È quanto emerso al Tavolo Tecnico Zonale al quale hanno partecipato 41 Comuni vicentini, insieme ad Arpav e Ulss 7 e 8. «Come Provincia intendiamo adottare delle misure di intervento stabili per ottenere un reale e costante abbattimento delle polveri sottili - dichiara Matteo Macilotti, Delegato Provinciale ai Servizi ambientali e rifiuti - vogliamo arrivare a costituire un Patto dei Sindaci che preveda, per ogni Comune, l'impegno, da qui al 2030, ad attuare delle iniziative, su più livelli, che rispondano realmente e concretamente all'emergenza ambientale.





Si tratterà di impegni perseguibili, che terranno conto anche delle specificità dei territori comunali». L'obiettivo del Tavolo Tecnico Zonale è quello di fronteggiare l'emergenza ambientale e promuovere una migliore qualità dell'aria poiché, soprattutto d'inverno, vengono superati i valori limiti indicati per legge in merito alle cosiddette polveri sottili. Rimane invece invariato l'impegno dei Comuni in merito ai provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera causati, soprattutto, dal traffico dei veicoli, dagli impianti di riscaldamento e dai sistemi di produzione industriale.





Per questo motivo, continueranno ad essere adottati provvedimenti che limitino i consumi energetici degli impianti di riscaldamento e vietino la circolazione di auto e veicoli commerciali di specifiche categorie. Queste limitazioni verranno applicate in tratti stradali identificati dai Comuni vicentini, prioritariamente in aree urbane con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico.

