Truffa dell'alluminio: di due malviventi stranieri danno nomi falsi, italiani

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Due croati, F.L. di 34 anni e M.L. di 30, entrambi disoccupati e con precedenti di polizia sono statidai carabinieri della compagnia di via Maraschin al termine di un’indagine di un mese e mezzo. Scattata da una denuncia per truffa formalizzata dal titolare di una ditta locale, specializzata nella lavorazione di materie plastiche.Il 20 marzo F.L. e M.L. si sono presentati nell’azienda come addetti di una ditta di recupero di scarti industriali, mostrato interesse all’acquisto di scarti metallici sono riusciti a caricare sul proprio furgone tre cassoni contenenti una tonnellata e 160 kg in scarti di alluminio per un valore di 1.250 euro circa. Sfruttando una distrazione del titolare che si era allontanato per compilare dei moduli, in due si sono allontanati senza pagare. Le indagini dei militari del capitano Jacopo Mattone si sono svolte con l’analisi delle registrazioni delle telecamere della ditta. L’identificazione dei soggetti non è stata immediata perché, quindi falsi, e il furgone non era intestato a loro. Il proprietario ha fornito le reali generalità dei due croati, riconosciuti dalla vittima.