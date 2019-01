Schio capofila sul fronte barriere antivandali e antiterrorismo

di Vittorino Bernardi

SCHIO - L’amministrazione del sindacoè la prima tra i comuni delad attuare la disposizione prefettizia di proteggere coni luoghi affollati per mercati e manifestazioni, ritenuti potenziali obiettivi., in occasione del mercato bi-settimanale, sono state posizionate per la prima volta le nuovedalle funzioni di protezione sia per l'area mercatale che per le prossime manifestazioni cittadine.Nel caso dei mercati in città (mercoledì e sabato), considerando le caratteristiche dell'area oggetto di chiusura, il Comune ha inteso garantire la necessaria sicurezza a quanti vi partecipano (commercianti e cittadini) da accessi veicolari pericolosi (antiterrorismo) e consentire nel contempo accessi/uscite dall'area sia degli operatori mercatali che di eventuali mezzi di soccorso: ambulanza, pompieri e forze dell’ordine., curate e realizzate all'interno del servizio “Viabilità comunale”, caratterizzate da una struttura predisposta a un: sono dotate di ruote pivottanti che permettono un agevole spostamento a mano da parte di due operatori a inizio/fine mercato e/o manifestazione e di un sistema di gambe telescopiche estensibili che garantiscono l'inamovibilità una volta messe in posizione per la funzione antintrusione. Le fioriere sono pure dotate di un innesto per la segnaletica stradale, così non risultano necessarie transenne di chiusura con segnali nei punti di posizionamento delle stesse. L'importo economico della realizzazione delle fioriere ammonta a 85 mila euro. Schio può fare scuola ad altre amministrazioni comunali.