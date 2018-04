A fuoco soffitta e sottotetto: i pompieri salvano l'edificio dal rogo

di Luca Pozza

ROMANO D'EZZELINO -Poco prima delle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Albere per l’incendio divampato nellaposta su tre livelli e abitata da due nuclei familiari.I pompieri accorsi da Bassano del Grappa con due automezzi hanno in breve tempo circoscritto le fiamme, che hanno interessato un divano e altro mobilio depositato nel sottotetto, adibito a deposito, evitando che il fuoco potessero avvolgere l'intero edificio, annerito dal fumo anche nei piani bassi. Le, ma viene esclusa la matrice dolosa. Le operazioni di completo spegnimento e areazione dei locali sono durate circa un’ora e mezza.