Spezzano il collo al cigno reale, la compagna muore di crepacuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECOARO TERME - La Città della "Conca di Smeraldo" ha perso in tre giorni lache viveva da attrazione per ragazzini e adulti nelsuperiore del. Venerdì 3 maggio è stato trovato morto, con ilda qualche vandalo, il cigno reale maschio, con ira del web e del sindaco Davide Branco sulla pagina Facebook del Comune. Ieri sera 5 maggio nel laghetto è stato notato, recuperato sotto gli occhi del primo cittadino, privo di lesioni. L’animale è morto probabilmente di solitudine, con decine di commenti sui social. I cigni sono animali che vivono in coppia, una volta trovato il partner restano fedeli: alcuni esemplari persino dopo la morte del compagno non cercano di ricostituire una coppia.