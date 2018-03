Prova del Cuoco, la squadra di Pove nuovo campione della trasmissione

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA - Pove del Grappa, in rappresentanza del Veneto, si aggiudica la sfida con Compiano (Parma) nell’appuntamento con ilalla, il programma dicondotto da. L’Emilia Romagna ha presentato un piatto tipico della regione, la ‘lasagnetta con ragù di trota e verdure di primavera’, che però si è dovuto inchinare agli ‘fritti con una tempura di mais e asparagi bianchi di Bassano del Grappa, accompagnati da maionese all’olio extravergine di oliva di Pove’, preparati dagli chefUn’occasione quella con l’incontro previsto dal Campanile Italiano che ha consentito di mettere in vetrina una carrellata di bellezze e di, dall’antica chiesa di San Pietro, la Conca degli Ulivi, il Museo degli Scalpellini ricordando l’opera esposta al Louvre di Natalino Andolfatto, ai prodotti tipici come l’olio di Pove, gli asparagi di Bassano, i formaggi del Grappa, con un tocco canoro del gruppo degli alpini, fra i quali figurava il sindaco Orio Mocellin. La gara, come ricordato, è stata vinta dal piatto presentato dagli chef di Pove, che si sono così laureatdella trasmissione e sfideranno la prossima settimana Mantova.