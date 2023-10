Pove del Grappa. Sessantenne arrestato con 90 chili di marijuana: in casa aveva anche la canapa sativa

POVE DEL GRAPPA (VICENZA) - Sessantenne arrestato con 90 chili di marijuana a Pove del Grappa. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri di Solagna intervenuti insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Bassano del Grappa. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato dai militari.

La perquisizione: 145 rami di cannabis e 70 chili di canapa sativa

I militari hanno perquisito la sua abitazione dopo che nelle settimane precedenti erano stati notati strani movimenti. Lo stupefacente era distribuito in diversi locali della casa: sono stati rinvenuti, tra gli altri, 145 rami di cannabis posti ad essiccare per un peso totale di 17 chili. All'interno di bidoni di plastica sono stati invece trovati ulteriori 70 chili di «canapa sativa» e 5 piante, alte circa 2 metri e mezzo ciascuna, ancora in coltivazione.