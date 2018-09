Lascia libero il suo pitbull che azzanna un bassotto: i proprietari litigano, li "salvano" i vigili

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Lite fra cani della serie... Davide contro Golia. Nel pomeriggio di ieri - 26 settembre - una pattuglia della polizia locale in servizio in centro è intervenuta in viale Ippodromo per placare unatra due persone che gridavano in modo smodato e cercavano di dividere i propri cani al guinzaglio.Per gli agenti è stato complicato separare undi grossa taglia da un piccoloesemplare die mettere in sicurezza gli arrabbiati proprietari. Con delle escoriazioni alle mani la padrona del bassotto si è preoccupata in primis di portare dal veterinario il proprio Fido, per le ferite sanguinanti che presentava. Al proprietario del pitbull gli agenti hanno intimato di porre il cane in sicurezza, con guinzaglio eed è statoper omessa custodia e malgoverno di animali, per avere lasciato libero il cane e non averlo custodito con le necessarie cautele.