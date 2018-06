Bronzo mondiale in Svizzera per gli atleti della Valbrenta

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA.per due atleti azzurri della Valbrenta ai mondiali di canoa discesa in corso a Muotathal, in Svizzera. Nella classic race a squadre, del Valbrenta Team, con gli altri azzurri del C2, Vladi Panato, Federico Urbani, Giorgio Dell’Agostino e Mattia Quintarelli, sono saliti sul terzo gradino iridato conquistando ilcon il tempo di 13.57.25, alle spalle della Francia campione del mondo e della Repubblica Ceca.Un’altra medaglia d’argento è stata conquistata dalle ragazze del C1 femminile Cecilia e Alice Panato e Marlene Ricciardi, precedute dalle atlete ceche e davanti alla Francia. Davide Maccagnan e Andrea Bernardi sono campioni italiani in carica nella gara a squadre sia nella discesa classica, che nella sprint. Andrea Bernardi è stato anche vice campione del mondo a squadre lo scorso anno nella classic race a Murau, in Austria.