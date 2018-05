Febbre da scudetto per il Famila: mercoledì 2 maggio prevendita biglietti

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Sale in città laverso la formazione di basket donne Famila che allescenderà sul parquet amico del PalaRomare per giocareal meglio delle cinque gare contro ilche lunedì 30 aprile a sorpresa ha vinto 56-55 al Taliercio gara5 di semifinale contro l’Umana. Niente derby veneto di finale tra Schio e Venezia, sognato dai tifosi arancioni. Per evitare code al botteghino domani sera (apertura alle 19) la società deloggi 2 maggio attua ladalle 17 alle 19 presso la biglietteria del PalaRomare di viale dell’Industria (intero 10 euro, ridotto 7 e baby 3) eper gara2 di sabato 5 in casa alle 18 (apertura botteghino 16.30).sarà giocata a Ragusa alle 20.30 die così l’eventuale gara4 alle 19 di giovedì 10. La possibile definitiva gara5 è in calendario a Schio. Domani il Famila inizierà ladella sua storia, la prima nel 1995; per vincere lo(il primo nel 2005). Ragusa affronterà la sua, le precedenti nel 2014 e 2015, perse contro Schio. Il Famila vuole lo scudetto 2018 perchè ha chiuso la regular season al primo posto e per centrare ildopo avere vinto in corso di stagione Supercoppa e Coppa Italia.